داغرمان - الفنان والموت - سعود سالم

2020/05/15 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم ٢-;- - داغرمان - الحياة الفنية والنهاية السريعةفي عام 1945 ، نشر ستيج داغرمان في الثانية والعشرين من عمره روايته الأولى Ormen - The Snake - الأفعى-، لقد كانت قصة معادية للعسكر وللعسكرية مع فكرة "الخوف" كموضوع رئيسي لها، وهو توجه طبيعي لروح العصر في زمن الحرب.



أعطته المراجعات النقدية لهذه الرواية الأولى في الصحف المتخصصة سمعة إيجابية ككاتب لامع وينتظر له مستقبل زاهر.



وعلى أثر ذلك ترك عمله في ......





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