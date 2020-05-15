سعدي الحديثي وكوكب حمزة - سربست مصطفى رشيد اميدي

2020/05/15 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي في ربيع سنة 1988 عندما كنت موجودا في مديرية امن الرمادي محشورا في قاعدة صغيرة مع (62) موقوفين اخرين على ذمة قضايا مختلفة، حيث كانت المعاملة مزرية وقاسية وأغلب الموجودين موقوفين على قضايا انتماء او تأييد الأحزاب وتوجهات كانت تعتبر معارضة.



ولكن الغريب ان (23) شخصا من هؤلاء كانوا طلاب جامعات، خاصة من جامعة بغداد وكان تهمة أحدهم اثنين منهم وكانوا طلابا في كلبة الاداب – قسم اللغة الانكليزية في جامعة بغ ......





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