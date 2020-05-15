إثيوبيا انطلاقة جديدة: سيناريوات التنمية والمصالح الأجنبية - حامد فضل الله

2020/05/15 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حامد_فضل_الله ستيفان برونَ ـــ Stefan Brüne تقديم وترجمة حامد فضل الله (أوراق ألمانية)يصدر مع الصحيفة الأسبوعية "البرلمان"، ملحقا خاصاً، يتناول قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية وثقافية ويحرره في العادة أكاديميون، من اساتذة الجامعات أو مراكز الابحاث العلمية المختلفة.



صدر الملحق الأخير عن "إثيوبيا"، جاء في الافتتاحية:"تعتبر إثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 110 مليون نسمة، ثاني أك ......





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