2020/05/15 | 17:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أظهرت دراسة أجراها المركز الطبي الأسترالي بجامعة جنوب أستراليا ونشرها موقع “سيانس ديلي” أن الاستهلاك الزائد للقهوة يمكن أن يسبب سوء الصحة والعديد من الأمراض.وباستخدام بيانات من أكثر من 300 ألف مشارك في البنك الحيوي البريطاني، درس الباحثون الروابط بين تناول القهوة والإصابة بمجموعة من الأمراض، ووجدوا أن الإفراط في تناول القهوة يمكن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة بريطانية تكشف خطر استهلاك القهوة الزائد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة بريطانية تكشف خطر استهلاك القهوة الزائد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).