بالصور.. أول صلاة جمعة بعد إعادة فتح الجامع الكبير في السليمانية

2020/05/15 | 17:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز / أقام مئات المصلين صلاة الجمعة في الجامع الكبير بمدينة السليمانية بعد إعادة فتحه لأول مرة منذ نحو شهرين.

وكانت سلطات إقليم كوردستان قد أغلقت المساجد وأماكن التجمعات العامة الأخرى في منتصف آذار/مارس الماضي للحد من تفشي جائحة كورونا.

وقررت حكومة الإقليم إعادة فتح المساجد الاثنين الماضي بشرط مراعاة الإجراءات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز إهمال المصلين لإجراءات الصحة، حيث ظهر أحد المصلين فقط وهو يرتدي الكمامة الواقية من بين مئات المصلين.

وكانت السليمانية قد سجلت 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا على مدى اليومين الماضيين، وذلك بعد 9 أيام من عدم تسجيل أية حالة.

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