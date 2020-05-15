“إنستغرام” تكشف عن ميزات جديدة وبهذه الخطوات يمكنك تفعيلها

2020/05/15 | 17:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشفت خدمة مشاركة الصور والفيديو “إنستغرام”، عن عدد من الميزات الجديدة والتي يمكن تفعيلها عن طريق بعض الخطوات البسيطة.

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