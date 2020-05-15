الصحة العالمية: لم نشهد الأسوأ بعد ونحتاج سنوات للمناعة

2020/05/15 | 17:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]1حذرت منظمة الصحة العالمية من أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لم تبلغ بعد أسوأ مراحلها، ورجحت أن العدوى ستستمر في "نشر الفوضى" بين الناس.

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