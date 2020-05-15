حشد الانبار لـ” العهد نيوز”: ضبط 40 عبوة ناسفة في المناطق الصحراوية غربي المحافظة

2020/05/15 | 17:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن مصدر امني في قيادة عمليات حشد محافظة الانبار اليوم الجمعة، عن ضبط اكثر من 40 عبوة ناسفة من مخلفات مجرمي داعش بعملية تطهير المناطق الصحراوية التي تربط محافظة الانبار بمحافظة صلاح الدين غربي المحافظة .وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” القوات الامنية بصنوفها المختلفة شرعت بحملة امنية […]

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