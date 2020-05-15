تسجيل 2102 إصابة كورونا جديدة في حصيلة هي الأكبر في إيران منذ شهر

2020/05/15 | 17:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عودة وتيرة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا للارتفاع مجددا بعد انخفاض نسبي خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة كيانوش جيهانبور في تصريح، ان الجهات الصحية سجلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية، الفين ومئة وحالتين، وهي أعلى حصيلة للاصابات منذ أكثر من شهر، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الإصابات بعدوى الفيروس الى مئة وستة عشر الفا وستمئة وخمس وثلاثين حالة.

وجاء الارتفاع الجديد في الإصابات، بعد لجوء الحكومة الإيرانية في وقت سابق، الى تخفيف كبير للقيود المفروضة على تنقل المواطنين، وسماحها بعودة العديد من القطاعات الحكومية والخاصة للعمل، ومطالبتها المواطنين والعاملين في تلك القطاعات بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

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