2020/05/15 | 17:24 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعات بإرتفاع قليل بدرجات الحرارة في المنطقة الجنوبية غدا السبت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/15 | 17:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات بإرتفاع قليل بدرجات الحرارة في المنطقة الجنوبية غدا السبت) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات بإرتفاع قليل بدرجات الحرارة في المنطقة الجنوبية غدا السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).