خلية الإعلام الأمني تعلن تحرير مخطوف في ديالى

2020/05/15 | 17:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، بتحرير مخطوف في ديالى.وذكرت الخلية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن “القوات الأمنية في قيادة عمليات ديالى، تمكنت من تحرير مخطوف في منطقة السادة التابعة إلى ناحية العبارة”.واضاف، أن “اقوات سلمت المخطوف إلى ذويه”.انتهى

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