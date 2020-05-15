الصحة العالمية تكشف حقيقة انتقال كورونا عبر العملات

2020/05/15 | 17:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، حقيقة انتقال فيروس كورونا المستجد عبر العملات.

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