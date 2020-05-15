لبنان يتحضر لتغييرات بنيوية جذرية في اقتصاده

2020/05/15 | 17:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن نيتها الجادة بخفض عدد المصارف التجارية من 49 إلى نحو النصف في البلاد.صرح بذلك وزير المالية اللبناني، غازي وزني، خلال مقابلة مع وكالة “فرنس برس”، حيث قال : “إننا مستعدون لتلبية طلب ​صندوق النقد​ الدولي بتعويم سعر صرف ​الليرة​ لكن بعد تلقيها الدعم الخارجي، على أن يعتمد […]

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