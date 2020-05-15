3 أندية كبيرة في تركيا تعلق التدريبات الجماعية بعد تجدد إصابات كورونا

2020/05/15 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

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اضطرت الفرق الثلاثة الكبرى لكرة القدم فى تركيا، جالطة سراى وبشكتاش وفنربخشه، تعليق تدريباته...





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