عضو بالأمن النيابية: تدفق مسلحي داعش الاجانب الى العراق لم يتوقف

2020/05/15 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب كاطع الركابي، الجمعة، أن دخول عناصر تنظيم دواعش ...





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