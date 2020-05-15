الاعلام الامني تعلن تحرير مختطف في ديالى

2020/05/15 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، تحرير مختطف في منطقة السادة التابعة إلى ناحية العبارة بديالى.

وقالت الخلية في بيان، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات ديالى، تمكنت من تحرير مخطوف في منطقة السادة التابعة إلى ناحية العبارة، وقد تم تسليمه إلى ذويه".

وأضافت، أنه "على صعيد متصل، ووفقاً لمعلومات استخبارية خرجت قوة من الفرقة الخامسة بواجب تفتیش منطقة ابوسير في خان بني سعد، وقد تم العثور على 6 قنابر هاون محورة على شكل رمانة يدوية و4 رمانات يدوية، و4 صواعق، وعلمين لعصابات داعش الإرهابي ممزقة، وجهازي موبايل نوكيا مربوطة ومجهزة بالأسلاك تستخدم للتفجير، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب كاطع الركابي، الجمعة، أن دخول عناصر تنظيم دواعش من جنسيات عربية واجنبية، الى الاراضي العراقية، لم ينقطع.

وقال الركابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تدفق العنصر العربي والأ

بغداد اليوم- نينوى

أكد المسؤول الإعلامي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في نينوى، غياث سورجي، الجمعة (15 أيار 2020)، أن القوات التركية ماتزال متواجدة داخل معسكرها في جبل ’’بعشيقة’’.

وقال سورجي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم- بغداد

نفت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة (15 ايار 2020)، سيطرة تنظيم داعش، على إحدى القرى في محافظة ديالى، مشيراً إلى أن ثلاثة عناصر من التنظيم هاجموا القرية بالعيارات النارية.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، في تص

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