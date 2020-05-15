شاهد.. سحالي عملاقة تغزو الولايات المتحدة

2020/05/15 | 17:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة بينما تحاول الولايات المتحدة الأميركية التغلب على أزمة فيروس «كورونا» وانتشار الدبابير «القاتلة»، غزا تهديد آخر غير متوقع البلاد؛ حيث ظهرت مؤخراً السحالي العملاقة هناك.والسحلية التي يطلق عليها اسم «تيغوس»، وموطنها أميركا الجنوبية، لديها بالفعل موطئ قدم في فلوريدا، وهي الآن تشق طريقها إلى جورجيا، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.وينمو […]

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