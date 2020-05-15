من إفرازات الجائحة.. مواقف طريفة من رجل وطفلته تسعد منطقة بأكملها(فيديو)

2020/05/15 | 17:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أحدث فيروس كورونا، تغييرات سلوكية لدى الكثير من سكان الدول بسبب قيود الإغلاق والحجر المنزلي، حيث ظهرت لنا أحداث كثيرة منها مواقف طريفة وبعضها عبارة رسائل تبعث على الأطمئنان والتودد.أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، رجل يدعى خايمي كورونيل يقود ابنته في أحد الأحياء الأوروبية، حيث يخرج عند الساعة […]

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