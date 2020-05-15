الخوف من تكرار سيناريو حرائق محصولي الحنطة والشعير في شنكال، والحكومة تتخذ اجراءات وقائية

2020/05/15 | 17:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – تحسين الهسكاني مع بدء موسم الحصاد لمحصولي القمح والشعير، تزداد مخاوف المزارعين في قضاء سنجار (شنكال) من تكرار سيناريو العام الماضي، الذي تسببت فيه الحرائق بخسائر فادحة لهم، والتي لم تسلم منها ارواحهم، إذ تسببت الحرائق بخسائر بشرية ايضًا فضلاً عن الخسائر المادية الكبيرة التي الحقتها بهم بعد ان التهمت النيران …

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