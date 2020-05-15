هفال الشيخ، فنان شعبي وممثل مسرحي، وكاتب ساخر من بحزاني، فماذا يخبئ في طيات قصته؟

2020/05/15 | 17:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر كأنه خُلِق رسالةً، من يقرأ ما بين سطورها، تقفز السعادة الى قلبه، وتغمر روحه بالسعادة، ما رأته عين الا وابتسمت، ما سمعته اذن الا وضحكت، ما القى التحية على ساكن الا وانعش خلايا نفسه وأضاءها بألوان التفاؤل وحب الحياة كون الابتسامة لا تفارق وجنتيه.الفنان الشعبي هفال الشيخ، فما وراء …

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