التعليم العالي تصدر قرارا بتكليف مدير جديد بمهام دائرة التعليم الاهلي

2020/05/15 | 17:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أصدر وزير التعليم، نبيل كاظم، اليوم الجمعة، قرارا بتكليف مدير جديد بمهام دائرة التعليم الاهلي في الوزارة.وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن “وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب وجه بتكلييف الدكتور احسان يحيى حسين الشمري (المنسب من ملاك جامعة بغداد ) بمهام مديراً لدائرة التعليم الاهلي […]

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