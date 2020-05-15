صحة المثنى تطلق مسحاً ميدانياً في مناطق سجلت إصابات بكورونا

2020/05/15 | 17:39 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/ بغدادبدأ فريق الاستجابة السريعة في محافظة المثنى، اليوم الجمعة، بحملة واسعة لفحص فئات معينة من ساكني المناطق التي سجلت تزايداً في الاصابات بفيروس كورونا.وبين فريق الاستجابة السريعة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تم فحص عددا من المواطنين، حيث بلغت اعداد النماذج المسحوبة 12 في اليوم الاول وتم إرسالهم الى مختبر الصحة العامة".واوضح ان "الحملة شملت فئات منها كبار السن من عمر 65 فما فوق، والمصابين بامراض نقص المناعة والامراض السرطانية والضغط والسكري والفشل الكلوي والكبدي، الذين لديهم أعراض سعال اوارتفاع درجة الحرارة".ودعا فريق الاستجابة السريعة الى "تعاون المواطنين بأخذ المسحات والفحص في الحملة الشاملة لمنع تفشي فيروس كورونا".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة المثنى تطلق مسحاً ميدانياً في مناطق سجلت إصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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