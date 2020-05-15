صحة المثنى تطلق مسحاً ميدانياً في مناطق سجلت إصابات بكورونا

2020/05/15 | 17:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبدأ فريق الاستجابة السريعة في محافظة المثنى، اليوم الجمعة، بحملة واسعة لفحص فئات معينة من ساكني المناطق التي سجلت تزايداً في الاصابات بفيروس كورونا.وبين فريق الاستجابة السريعة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تم فحص عددا من المواطنين، حيث بلغت اعداد النماذج المسحوبة 12 في اليوم الاول وتم إرسالهم الى مختبر الصحة العامة".واوضح ان "الحملة شملت فئات منها كبار السن من عمر 65 فما فوق، والمصابين بامراض نقص المناعة والامراض السرطانية والضغط والسكري والفشل الكلوي والكبدي، الذين لديهم أعراض سعال اوارتفاع درجة الحرارة".ودعا فريق الاستجابة السريعة الى "تعاون المواطنين بأخذ المسحات والفحص في الحملة الشاملة لمنع تفشي فيروس كورونا".

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