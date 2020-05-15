بالصور.. شوارع بغداد اثناء حظر التجوال الوقائي

2020/05/15 | 17:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادخلت شوارع العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، من المواطنين والعجلات بشكل كلي التزاما بقرار حظر التجوال الوقائي الصادر من خلية الازمة المعنية بمكافحة فيروس كورونا.وقال مراسل "كلكامش برس" ان شوارع العاصمة خلت اليوم من المواطنين والعجلات التزاما بقرار الحظر الوقائي، بعد أن شهدت بغداد في الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً في عدد الماصبين بالفيروس.يذكر ان وزارة الصحة سجلت يوم امس الخميس وقبله الاربعاء ما مجموعه 230 اصبة بفيروس كورونا في عموم العراق، كانت النسبة الاكبر منها في العاصمة بغداد.

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