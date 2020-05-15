الانبار تنفي الغاء حظر التجوال الصحي الشامل ليومي الجمعة والسبت

2020/05/15 | 17:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..نفى قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ، الجمعة، عزم الحكومة المحلية في المحافظة الغاء حظر التجوال الشامل ليومي الجمعة والسبت من كل اسبوع نافيا الانباء التي تحدثت عن الغاء وتمديد فرض حظر التجوال في الوقت الحاضر .وقال الدليمي في تصريح لـ / المعلومة/ ان ” حظر التجوال الشامل ليومي […]

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