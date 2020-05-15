ديالى.. العثور على 6 قنابر هاون و4 رمانات يدوية في خان بني سعد

2020/05/15 | 17:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، العثور على 6 قنابر هاون و4 رمانات يدوية في خان بني سعد.وذكرت الخلية، في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إنه “وفقاً لمعلومات استخبارية خرجت قوة من الفرقة الخامسة بواجب تفتیش منطقة ابوسير في خان بني سعد”.وأضافت، أن “العملية أسفرت عن العثور على ٦ قنابر […]

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