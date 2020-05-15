فن السقوط المسيطر عليه.. مرتضى كزار

2020/05/15 | 17:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: مرتضى كزار أظن أن جزءاً كبيراً من مشكلاتنا في الحقول الابداعية، كالكتابة والانتاج الفني بمختلف أشكاله، يمكن تلخيصه باستسهال الصعوبة، فنحن أولئك الذين لايؤمنون مثلاً أن الكتابة عملية بالغة الصعوبة وتحتاج إلى «سنوات» من المران، نتناسى الأمثلة التي تظهر الكتّاب العظام كشيوخ ومجربين، ونستحضر حصراً النماذج العبقرية والشباب الموهوبين وهذه استثناءات لها اشتراطاتها وليست […]

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