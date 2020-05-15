2020/05/15 | 17:52 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
كشف مصدر في حكومة الانبار المحلية ، الجمعة، ان القوات الامريكية لم تجري اي عملية استطلاع بري لقواتها في المناطق الغربية .
وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” القوات الامريكية لم تجري اي عملية استطلاع بري لقواتها في المناطق الغربية منذ نحو 6 اشهر خوفا من استهدافها اثناء تنفيذ عملياتها […]
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كشف مصدر في حكومة الانبار المحلية ، الجمعة، ان القوات الامريكية لم تجري اي عملية استطلاع بري لقواتها في المناطق الغربية .
وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” القوات الامريكية لم تجري اي عملية استطلاع بري لقواتها في المناطق الغربية منذ نحو 6 اشهر خوفا من استهدافها اثناء تنفيذ عملياتها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار: القوات الامريكية لم تجري عمليات استطلاع برية لقواتها منذ 6 اشهر تحسبا من استهدافها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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