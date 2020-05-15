2020/05/15 | 17:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر في حكومة الانبار المحلية ، الجمعة، ان القوات الامريكية لم تجري اي عملية استطلاع بري لقواتها في المناطق الغربية .وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” القوات الامريكية لم تجري اي عملية استطلاع بري لقواتها في المناطق الغربية منذ نحو 6 اشهر خوفا من استهدافها اثناء تنفيذ عملياتها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار: القوات الامريكية لم تجري عمليات استطلاع برية لقواتها منذ 6 اشهر تحسبا من استهدافها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار: القوات الامريكية لم تجري عمليات استطلاع برية لقواتها منذ 6 اشهر تحسبا من استهدافها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).