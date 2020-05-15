2020/05/15 | 17:55 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلمانيون يتبنون إضافة رواتب العقود المشتغلين ضمن تخصيص موازنة ٢٠٢٠ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/15 | 17:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمانيون يتبنون إضافة رواتب العقود المشتغلين ضمن تخصيص موازنة ٢٠٢٠) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمانيون يتبنون إضافة رواتب العقود المشتغلين ضمن تخصيص موازنة ٢٠٢٠) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).