تحقيق الزبيدية تصدق أقوال متهمة بجريمة قتل طفل بالسادسة من العمر

2020/05/15 | 17:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صدقت محكمة تحقيق الزبيدية التابعة لرئاسة محكمة استنئاف واسط الاتحادية اقوال متهمة بجريمة قتل طفل بالسادسة من العمر.وأفاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى “ان المتهمة اعترفت صراحة بقيامها بدفع المجنى عليه في احد الانهر القريبة من دارها اثناء ما كان يلعب مع الاطفال وان سبب فعلتها تلك يعود حسب تصورها بدفع والد […]

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