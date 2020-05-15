الداخلية تعلن اعتقال 'رئيس عصابة' تمارس جرائم التهديد في بغداد

2020/05/15 | 18:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن اعتقال "رئيس عصابة" تمارس جرائم التهديد في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "استجابة لمناشدات نشرت على إحدى الفضائيات وعدد من مواقع التواصل الإجتماعي لعوائل من محافظة بغداد تعرضت لتهديد وابتزاز على يد عصابة تدعى (بيت السلوم ) وعدد من الخارجين على القانون حيث قاموا بحرق دور وممتلكات خاصة لهذه العوائل ويعملون على تهديد العوائل علانية مما اضطرهم للهرب خارج بغداد، تم تشكيل فريق عمل من قبل مديرية مكافحة إجرام بغداد والتحرك على دور المتهمين المطلوبين وأماكن تواجدهم".

وأضافت أنه "بعد إجراء التحري في مناطق الكاظمية وبغداد الجديدة والسيدية والبياع ومدينة الصدر تم القبض على المتهم الرئيس في القضية المدعو ( حسين فائق سلوم) في منطقة الحبيبية".وأوضحت الوزارة، أنه "لا تزال جهود فريق العمل مستمرة في التحري وملاحقة بقية المتهمين لحين القبض عليهم واحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".





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