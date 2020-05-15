2020/05/15 | 18:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. محافظ النجف يطالب المالية بتخويله لصرف رواتب العقود من الايرادات المحلية لعام 2019) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. محافظ النجف يطالب المالية بتخويله لصرف رواتب العقود من الايرادات المحلية لعام 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).