النجيفي يوجه طلبًا للكاظمي: لا معنى للانتخابات المبكرة بوجود الميليشيات

2020/05/15 | 18:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريردعا رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى وضع استراتيجية عاجلة لمكافحة الفساد والميليشيات، معتبرًا أن لا معنى لإقامة انتخابات مبكرة في وجودهما.

قال النجيفي في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إن "الانتخابات المبكرة لا معنى لها في ظل تفشي الفساد وسلاح الميليشيات".

أوضح "لذلك ندعو الرئيس الكاظمي إلى وضع استراتيجية عاجلة لمكافحة الفساد والميليشيات، تأسيسًا لانتخابات حرة غير مطعونة"، مبينًا أنه "لا مستقبل للعراق في ظل اللادولة".

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