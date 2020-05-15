مدير صحة الرصافة يحدد سببين لارتفاع الإصابات: ما زلنا في الخطر

2020/05/15 | 18:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير صحة الرصافة إن الأيام القادمة حرجة (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد مدير عام صحة بغداد، الرصافة عبد الغني الساعدي، أن وضع العراق ما زال خطرًا، مشددًا على ضرورة تعاون المواطنين مع الإجراءات المتخذة ضد فيروس كورونا.

قال الساعدي في مقطع مصور تابعه "ألترا عراق"، إن "سببين مهمين وراء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا؛ الأول هو ازدياد عدد الفحوصات المختبرية في دائرة صحة بغداد الرصافة من خلال المختبر الجديد والسبب الثاني، هو عدم الالتزام من قبل المواطنين".

شدد على "أهمية الالتزام بالضوابط والشروط الصحية والالتزام بحظر التجوال الجزئي لأجل كسر سلسلة انتشار مرض الكورونا"، مشيرًا إلى "أننا ما زلنا في مرحلة الخطر والأيام القادمة حرجة وتحتاج إلى تعاون المواطنين مع الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة من خلال الحجر المناطقي أو الحظر الشامل للسيطرة على المرض".

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