ممثل الصحة العالمية في العراق: العزل المناطقي الحل الوحيد لمواجهة كورونا

2020/05/15 | 18:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّت منظمة الصحة العالمية العزل المناطقي الحل الوحيد الذي ينفع في مواجهة فيروس كورونا.

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