أعداد هائلة تحول دون تحويل محاضري ديالى إلى عقود

2020/05/15 | 18:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت نائبة في البرلمان العراق عن محافظة ديالى يوم الجمعة أسباب تأخر وعدم تحويل محاضر التربية المجانيين في المحافظة الى عقود وزارية.

وقالت ناهدة الدايني لوكالة شفق نيوز إن "سبب عدم تحويل محاضري التربية الى عقود وزارية أسوة بالمحافظات الاخرى هو الاعداد الهائلة للمحاضرين المسجلين في المحافظة"، منوهة إلى أن "عدد المحاضرين المسجلين تجاوز 38 الفا، تم تقليص العدد فيما بعد الى 32 الفا، وهو عدد لا يمكن استيعابه في ظل الازمة المالية والظروف الراهنة".

وبينت الدايني، "لو اقتصر تسجيل المحاضرين على 8 الى 9 الاف محاضر للعام الحالي، وبعدها وجبات اخرى في الاعوام القادمة وحسب الاحقية والضوابط سيسهل عملية استيعاب المحاضرين وشمولهم بالعقود الوزارية".

واضافت، "لا يمكن استيعاب جميع الخريجين ولا يمكن ان تكون التعيينات تامة بسبب ضوابط ومحددات الوضع المالي للبلاد".

وباشرت مديرية تربية ديالى، في 29 , تشرين الأول 2019 ، بتنفيذ قرار مجلس المحافظة المرقم 172 لسنة 2019 الخاص بفتح باب التقديم للعمل بصفة محاضر مجاني في عموم مدارس المحافظة.

واحالت محافظة ديالى في شباط من العام الجاري، أعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء الى تربية ديالى والخاص بتحويل المحاضرين المجانيين الى عقود دائمية وفق قراري 315 و 337 .

وشهدت ديالى عدة احتجاجات لمحاضري التربية تطالب بتحويلهم الى عقود وزارية لا ان تلك المطالبات تصطدم بصعوبة تأمين التخصيصات المالية اللازمة لتمويل عقودهم.

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