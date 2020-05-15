إيزيديون يقيمون احتفالات وشعائر محدودة في

2020/05/15 | 18:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تحتفل قرى الايزيديين في اقليم كوردستان العراق في شهر أيار/مايو بطواف مزارات الديانة الإيزيدية وذلك باقامة مراسم دينية وشعبية.

بير ديان، وهو من الطبقة الدينية المرموقة في الديانة الايزيدية، يتحدث لوكالة شفق نيوز عن طواف مزار قرية "مم شفان" التابع لمجمع خاني غربي دهوك، فيقول ان "مراسم دينية قصيرة جرت، اليوم الجمعة، في مزار القرية من دون اقامة احتفالات شعبية كالاعوام السابقة بسبب جائحة كورونا".

وأضاف أن "أهالي عشر قرى يتجمعون في قرية مم شفان لاداء طقوس الطواف التي تقام في يومي الاربعاء والجمعة في شهر ايار بحسب التقويم الشرقي".

حسين باعدري الكاتب والباحث الايزيدي، أوضح أن "مراسم الطواف في اغلب القرى الايزيدية تقام منذ اكثر من الف عام، والتقليد يعود لفكرة ان معبد لالش المقدس يخرج علماء دين يسمون بالزاهدين والاولياء الصالحين ويوزعون على القرى الايزيدية لادارة الشؤون الدينية فيها".

وأضاف باعدرى في تصريحه لوكالة شفق نيوز، ان "الايزيديين يؤدون طواف المزارات بمناسبة ذكرى تسلم الزاهد او الولي الصالح لمهامه الدينية في القرية".

واردف بالقول ان "اغلب المناطق الايزيدية تشهد طواف المزارات في اغلب القرى الايزدية بعد انتهاء مراسم عيد راس السنة الايزيدية في اول اربعاء من شهر نيسان الشرقي وتستمر هذه المراسم لنهاية شهر ايار الجاري حيث تقام مراسم دينية واحتفالات شعبية مع اعداد اكلة خاصة بهذه المناسبة تسمى بسماق".

يشار الى ان الايزيديين وجميع شرائح المجتمع في اقليم كوردستان؛ نأوا في هذه السنة عن اقامة الاحتفالات الكبيرة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا وحظر التجوال الذي فرض بسببه.

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