بريطانيا تسجل تراجعا لوفيات كورونا اليومية مع رصد 384 حالة جديدة

2020/05/15 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

سجلت بريطانيا، اليوم الجمعة، تراجعا نسبيا لمعدل الوفيات بفيروس كورونا، حيث تم رصد 383 حالة جديدة...





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