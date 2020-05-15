ممثل الصحة العالمية في العراق يحذر من انتقال سريع لعدوى كورونا في بغداد لهذا السبب

2020/05/15 | 18:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة عدّت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، العزل المناطقي الحل الوحيد الذي ينفع في مواجهة فيروس كورونا.وقال ممثل الصحة العالمية في العراق أدهم اسماعيل، لوكالة الأنباء العراقية، إن “العزل المناطقي المرجح البدء بتطبيقه خلال الأيام المقبلة، يمثل الحل الوحيد لأنه خلال أسبوعين ستظهر نتائجه”، مؤكداً أن “منظمة الصحة العالمية تتفق تماماً مع […]

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