القضاء يُصدّق اعترافات متهمة بجريمة

2020/05/15 | 18:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صدقت محكمة تحقيق ناحية الزبيدية التابعة لرئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية اقوال متهمة بجريمة قتل طفل بالسادسة من العمر، فيما اشارت المتهمة الى قيامها بدفع الطفل في نهر قريب من دارها ما ادى الى وفاته.

وأفاد مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى لشفق نيوز "ان المتهمة اعترفت صراحة بقيامها بدفع المجنى عليه في احد الانهر القريبة من دارها في اثناء ما كان يلعب مع الاطفال"، مشيرا "الى ان سبب فعلتها تلك يعود بحسب تصورها، الى دفع والد المجنى عليه لابنتها في النهر ذاته قبل ثلاث سنوات ما أدى الى وفاتها غرقا".

واستدرك المراسل، ان الاوراق التحقيقية الخاصة بحادث غرق تلك الفتاة تشير الى انه كان "قضاءً وقدر".

وأضاف المراسل ان "المحكمة صدقت اقوال المتهمة واجرت لها كشف الدلالة وجرى اتخاذ الاجراءات كافة بحقها وفق احكام المادة ٤٠٦ ق.ع وهي الآن بصدد احالتها الى محكمة الموضوع لتنال جزاءها العادل".

وتزايدت الجرائم الجنائية ومنها عمليات قتل الاطفال، والقتل العمد، وعمليات الانتحار في الآونة الاخيرة في بعض المدن العراقية، تزامنا مع حظر التجوال المفروض بسبب جائحة كورونا.

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