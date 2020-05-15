حالتا وفاة و50 إصابة جديدة بكورونا في العراق

2020/05/15 | 18:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الجمعة تسجيل حالتي وفاة و٥٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن الاصابات الجديدة توزعت كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٧، بغداد/ الكرخ: ١٠، مدينة الطب: ١٤، البصرة: ١٣، ميسان: ١، السليمانية: ٥.

وأشارت إلى تعافي ٦١ حالة من الفيروس، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: ١٣، بغداد / الكرخ: ٢، مدينة الطب: ٦، البصرة: ٢٤، بابل : ٤، كركوك: ٥، المثنى: ٥، اربيل : ٢.

وأضافت أن حالتي الوفاة سجلتا في بغداد/ الرصافة، فيما وصل مجموع الإصابات : ٣١٩٣، ومجموع حالات الشفاء: ٢٠٨٩، والراقدين الكلي: ٩٨٧، ومجموع الوفيات: ١١٧.

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