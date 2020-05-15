2020/05/15 | 18:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة، في الموقف الوبائي، أن مختبراتها أجرت "فحص 2921 نموذجا في المختبرات المختصة كافة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 143494".

واشارت الى أنها "سجلت اليوم 50 إصابة في العراق"، مبينة أن الاصابات توزعت بالشكل التالي: "بغداد/ الرصافة: 7، بغداد/ الكرخ: 10، ومدينة الطب: 14، والبصرة: 13، وميسان: 1، والسليمانية: 5".

ولفتت الى أنها سجلت 16 حالة تماثل الى الشفاء، توزعت كالتالي: "بغداد/ الرصافة: 13، بغداد / الكرخ: 2، مدينة الطب: 6، البصرة: 24، بابل: 4، كركوك: 5، المثنى: 5، اربيل : 2".

ونبهت على أنها سجلت "وفاتين، في بغداد/ الرصافة ".

وأضافت، أن مجموع الإصابات الكلي بلغ 3193، ومجموع حالات الشفاء بلغ 2089، والراقدين الكلي 987، ومجموع الوفيات 117".

بغداد اليوم _ متابعة

قال الطبيب الروسي يفغيني كوماروفسكي، إن فيروس كورونا "كوفيد-19" سيتوقف عن الانتشار بعد تشكيل المناعة الجماعية في المجتمع.

وأوضح الطبيب في مقالة نشرها على صفحته في "إنستغرام"، أنه "إذا بات

بغداد اليوم - متابعة

سجلت بريطانيا، اليوم الجمعة، تراجعا نسبيا لمعدل الوفيات بفيروس كورونا، حيث تم رصد 383 حالة جديدة مقابل 428 في إحصائية أمس الخميس.

يتبع ..

بغداد اليوم _ متابعة

تفيد آخر الإحصاءات بأن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا تجاوزت 4 ملايين بأكثر من 546 ألفا حول العالم، في حين بلغ عدد الوفيات 303 آلاف، وارتفع عدد المتعافين إلى 1.7 مليون، وفق موقع "وورلد ميتر".

وفي آخر الأرقام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراق يسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العراق يسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).