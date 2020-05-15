2020/05/15 | 18:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

قال الطبيب الروسي يفغيني كوماروفسكي، إن فيروس كورونا "كوفيد-19" سيتوقف عن الانتشار بعد تشكيل المناعة الجماعية في المجتمع.

وأوضح الطبيب في مقالة نشرها على صفحته في "إنستغرام"، أنه "إذا بات 95% من السكان يقاومون مرضا معينا، فإن انتقال العدوى يتوقف".

وأكد الطبيب أنه عاجلا أم آجلا، ستتطور المناعة ضد أي فيروس لدى غالبية السكان.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة الوكالة الروسية للطب البيولوجي، فيرونيكا سكفورتسوفا، إن الخبراء الروس نجحوا في تطوير عدة عينات من البروتين، الذي يمكن أن يتم استخدامه لإنتاج لقاح.

بدورها أكدت منظمة الصحة العالمية أن خبراء من مختلف دول العالم يعملون على تطوير لقاح ضد "كوفيد-19"، لكن ظهوره هذا العام غير مرجح.

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة، في الموقف الوبائي، أن مختبراتها أجرت "فحص 2921 نموذجا في المختبرات المختصة كافة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي

بغداد اليوم - متابعة

سجلت بريطانيا، اليوم الجمعة، تراجعا نسبيا لمعدل الوفيات بفيروس كورونا، حيث تم رصد 383 حالة جديدة مقابل 428 في إحصائية أمس الخميس.

يتبع ..

بغداد اليوم _ متابعة

تفيد آخر الإحصاءات بأن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا تجاوزت 4 ملايين بأكثر من 546 ألفا حول العالم، في حين بلغ عدد الوفيات 303 آلاف، وارتفع عدد المتعافين إلى 1.7 مليون، وفق موقع "وورلد ميتر".

وفي آخر الأرقام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( طبيب روسي يحدد شرط الانتصار على وباء كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( طبيب روسي يحدد شرط الانتصار على وباء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).