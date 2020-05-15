التطبيعية تناقش مع رابطة المدربين

2020/05/15 | 18:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعقدت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة ، اجتماعاً مع رابطة المدربين لمناقشة العديد من القضايا التي تخص المرحلة المقبلة بحضور رئيس التطبيعية اياد بنيان والامين العام محمد فرحان .وقال الناطق الاعلامي للهيأة التطبيعية هشام محمد لـ"كلكامش برس" إن "الاجتماع ، يعد امتداداً لسلسلة اللقاءات التي تعقدها التطبيعية مع مختلف مفاصل اللعبة، لاتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في المصلحة العامة للكرة العراقية" .وأضاف:" من الامور المهمة التي تم تداولها في الاجتماع، التفاصيل المتعلقة بدور الرابطة، وآلية عملها وأهدافها، وخصص الجانب الاوسع من الاجتماع لمناقشة النظام الداخلي الذي سوف يحدد جميع خطوات العمل في الفترة المقبلة ".وطالب أعضاء رابطة المدربين، "بضرورة إعادة النظر ببعض القرارات، التي كانت تشكل عائقا في اداء مهامهم، وتواجدهم الفعلي، كشريحة مهمة في الوسط الرياضي" .من جانبه أكد رئيس التطبيعية اياد بنيان لـ"كلكامش برس"" حرص الهيأة على تقديم الدعم الكامل للرابطة ولجميع المدربين، ومساندتهم والوقوف بجانبهم لتحقيق الاهداف المرجوة ، والعمل على تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة.واوضح :" تواصلنا مستمر مع الجهات الرسمية، والاتحادين الدولي والاسيوي ، لايجاد الحلول التي تسهم في تصحيح الاخطاء وتخفيف الاعباء المتراكمة على اركان اللعبة كافة" .واختتم بنيان :" سنواصل الاجتماعات لتدارس وتبادل وجهات النظر والافكار والطروحات ،لاتخاذ القرارات المناسبة والتأسيس بصورة مدروسة وسليمة للمرحلة المقبلة التي لابد ان تحتضن الجميع بعيدا عن سياسة الاقصاء والتهميش".

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