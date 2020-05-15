وفاة أول طفل في فرنسا بمرض

2020/05/15 | 18:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةسجلت فرنسا، اليوم الجمعة، أول حالة وفاة لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، بدت عليه أعراض شبيهة بمرض "كاواساكي" ويُرجح أنها مرتبطة بفيروس كورونا.وبحسب التقارير الطبية، فإن الطفل توفى بسبب تلف عصبي، وتعد وفاة هذا الطفل بهذه الظروف أول حالة في فرنسا.وأوضح الأطباء أن "الأعراض التي بدت عليه تمت معاينتها أيضا لدى أطفال صغار كانوا على اتصال بمصابين بفيروس كورونا".ويعتبر مرض"كواساكي" الذي يصيب عادة الأطفال، من أشرس الأمراض التى تصيب الأوعية الدموية، خاصة الشرايين التاجية، وقد يسبب الوفاة إذا لم يتم علاجه، ومن أهم أعراض كواساكي الحمى، واحمرار العينين والشفتين واللسان، بشكل شديد للغاية.

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