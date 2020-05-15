2020/05/15 | 18:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تحبط محاولتين للتهريب وتضبط معملاً لحفر الآبار في موانئ البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/15 | 18:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تحبط محاولتين للتهريب وتضبط معملاً لحفر الآبار في موانئ البصرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تحبط محاولتين للتهريب وتضبط معملاً لحفر الآبار في موانئ البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).