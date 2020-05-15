ممثل الصحة العالمية في العراق: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة كورونا في البلاد

2020/05/15 | 18:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة عدّت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، العزل المناطقي الحل الوحيد الذي ينفع في مواجهة فيروس كورونا.وقال ممثل الصحة العالمية في العراق أدهم اسماعيل في حديث للوكالة الرسمية، تابعته “العهد نيوز”، إن “العزل المناطقي المرجح البدء بتطبيقه خلال الأيام المقبلة، يمثل الحل الوحيد لأنه خلال أسبوعين ستظهر نتائجه”، مؤكداً أن “منظمة الصحة […]

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