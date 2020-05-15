درجال يبدي استعداده لدعم عودة العميد الكربلائي الرياضي

2020/05/15 | 18:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أبدى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ، اليوم الجمعة ، دعمه وأسناده لعودة العميد الكربلائي الرياضي لكرة القدم لدوري الأضواء.وقال مسؤول المكتب الاعلامي لنادي كربلاء الرياضي مسلم الركابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” درجال التقى في مكتبه الرسمي الهيئة الادارية لنادي كربلاء […]

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