مكتب الكربلائي ينفي طلب لقاء هادي العامري مؤخرا لمناقشة رئاسة الحشد

2020/05/15 | 18:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..نفى مكتب ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء “نفيا قاطعا ” ما ورد في التصريحات المنسوبة لعضو كتلة الفتح النائب حامد الموسوي بشأن اللقاء الذي جرى مؤخرا بين ، الشيخ عبد المهدي الكربلائي و النائب هادي العامري .وتداولت عدد من وسائل الاعلام تصريحات للنائب حامد […]

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