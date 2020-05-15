عمال خدمة التوصيل العراقيون يعانون بسبب إجراءات الحجر الصحي

2020/05/15 | 18:50 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدى حجر التجول المفروض في العراق ضمن إجراءات الحجر الصحي التي تم اتخاذها لمواجهة تفشي فيروس كورونا إلى تضرر خدمة التوصيل بشكل كبير، على عكس كثير من دول العالم التي سهلت هذه الخدمة وشجعت مواطنيها على التسوق عبر الإنترنت.

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