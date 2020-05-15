العالم في الجائحة .. مشاكل التعليم عن بعد في العراق ولاجئون سوريون وأفغان يعانون في صربيا

2020/05/15 | 18:50 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في هذه الحلقة: كثير من المحلات التجارية عادت لتفتح أبوابها في فرنسا لكن بحذر كبير..



ومخاوف من موجة ثانية لتفشي كورونا، ومشاكل تواجه فكرة التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني في العراق التي اتخذت لتفادي اختلاط الطلاب في ظل جائحة كورونا، وازدحام مستمر في وسائل النقل العام المصرية على الرغم من تزايد الإصابات بفيروس كورونا، وتجارة موازية لكمامات مزيفة في بنين.



بدء إجراءات فك الحجر في كولومبيا، وإجراءات حجر صعبة في مخيمات اللاجئين في صربيا.

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